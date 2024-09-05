أسعارالنفط عند هذه العتبة

ارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الخميس، في محاولة لتعويض بعض الخسائر التي لحقت بها خلال الجلسات السابقة وسط ترقب لموقف أوبك+، حسب ما أفادت به منصة "الطاقة" المتخصصة في أسواق النفط.

وانتعشت الأسعار هامشيًا من أدنى مستوياتها خلال عدة أشهر في السابق مع احتمال تأجيل تحالف أوبك+ زيادة الإنتاج المقررة الشهر المقبل وانخفاض المخزونات الأمريكية، على الرغم من أن المكاسب كانت محدودة بسبب استمرار مخاوف الطلب.

وبحلول الساعة 05:57 صباحًا بتوقيت غرينتش، ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي، تسليم نوفمبر، بنسبة 0.32%، لتصل إلى 72.93 دولارًا للبرميل.

في الوقت نفسه، زادت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، تسليم أكتوبر، بنسبة 0.35%، لتصل إلى 69.44 دولارًا للبرميل.