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مال و أعمال

أسعارالنفط عند هذه العتبة

5 سبتمبر 2024 ()

38serv

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ارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الخميس، في محاولة لتعويض بعض الخسائر التي لحقت بها خلال الجلسات السابقة وسط ترقب لموقف أوبك+، حسب ما أفادت به منصة "الطاقة" المتخصصة في أسواق النفط.

وانتعشت الأسعار هامشيًا من أدنى مستوياتها خلال عدة أشهر في السابق مع احتمال تأجيل تحالف أوبك+ زيادة الإنتاج المقررة الشهر المقبل وانخفاض المخزونات الأمريكية، على الرغم من أن المكاسب كانت محدودة بسبب استمرار مخاوف الطلب.

وبحلول الساعة 05:57 صباحًا بتوقيت غرينتش، ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي، تسليم نوفمبر، بنسبة 0.32%، لتصل إلى 72.93 دولارًا للبرميل.

في الوقت نفسه، زادت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، تسليم أكتوبر، بنسبة 0.35%، لتصل إلى 69.44 دولارًا للبرميل.

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