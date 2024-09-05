مجمع "بلدنا" يستكشف مجالات أخرى في الجزائر

استقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الخميس، بمقر دائرته الوزارية، مستشار مجلس إدارة الشركة القطرية "بلدنا"، علي العلي، وعضو مجلس إدارة الشركة، إيدان تينان.

وأفادت الوزارة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على" الفايسبوك"، أن "هذا اللقاء جرى في إطار انطلاق المرحلة الأولى من المشروع المتكامل الجزائري-القطري لإنتاج مسحوق الحليب المجفف، وذلك بالشراكة بين الصندوق الوطني للاستثمار وشركة "بلدنا"، حيث بحث خلاله الجانبان، بالإضافة إلى ما يتعلق بالربط الطاقوي لمشروع الشراكة، أيضا سبل تعزيز التعاون والاستثمار بين شركات قطاع الطاقة والمناجم وشركة "بلدنا"، ولاسيما، في مجال الكهرباء والغاز والمواد البترولية".

وبهذه المناسبة، يضيف البيان، "جدد وزير الطاقة والمناجم، تأكيده على الأهمية الاستراتيجية لهذا المشروع من أجل إنتاج الاحتياجات الوطنية من المواد ذات الاستهلاك الواسع وتقليص الواردات، إضافة إلى أنه ثمرة الشراكة المميزة بين الجزائر ودولة قطر الشقيقة، حيث يعتبر أيضا نموذجاً حقيقياً لتجسيد الاستراتيجية المسطرة من طرف الدولة الجزائرية لتعزيز الأمن الغذائي".

وللتذكير، وقعت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية شهر أفريل من السنة الجارية، اتفاقية مع شركة "بلدنا" القطرية، لإنجاز مشروع مركّب لإنتاج الحليب المجفف ومشتقاته بالجزائر. والذي يمتد على ثلاث مراحل، أولها استصلاح مزارع للأعلاف، ثم إنشاء مزرعة لتربية قطيع الأبقار، ثم إنشاء مصنع لإنتاج الحليب المجفف ومشتقاته.