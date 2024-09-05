كيم جونغ أون يضرب من جديد

أفادت تقارير استخباراتية، أن زعيم كوريال الشمالية، كيم جونغ أون، أصدر أمرا بإعدام 30 من المسؤولين في بلاده، متهما إياهم بالفشل في التعامل مع الفيضانات والانهيارات الأرضية التي ضربت البلاد خلال فصل الصيف.

ولم تُكشف هويات هؤلاء المسؤولين، لكن التقرير ذكر أن سكرتير لجنة الحزب الشيوعي الإقليمية في مقاطعة تشاجانغ، كانج بونغ هون، كان من بين القادة الذين أُقيلوا بعد الاجتماع الطارئ الذي عقده كيم جونغ أون لمناقشة تداعيات الكارثة.

وكانت كوريا الشمالية قد شهدت في جويلية الماضي فيضانات هائلة ضربت مقاطعة تشاجانغ، مما أسفر عن مقتل أكثر من 1500 شخص وتشريد نحو 15 ألفا آخرين.

وأكدت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن كيم طلب "معاقبة المسؤولين بشدة" بسبب التقصير في إدارة الأزمة.