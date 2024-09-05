العاصمة: تفكيك شبكة مختصة في تنظيم رحلات "الحرقة"

عالجت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثّلة في أمن المقاطعة الإدارية الدرارية الأسبوع المنصرم قضيتين منفصلتين، الأولى متعلّقة بمحاولة الهجرة السريّة عن طريق البحر، والثّانية خاصة بالحيازة والمتاجرة بالمخدرات والمؤثِّرات العقلية بطريقة غير مشروعة.

القضيتين عالجتهما، حسب بيان مصالح الأمن صادر اليوم، كل من الفرقة المتنقّلة للشرطة القضائية الدويرة وفرقة الشرطة القضائية بذات أمن المقاطعة، استنادا لمعلومات مؤكّدة تم استغلالها بجميع الوسائل التقنية المتاحة، حيث "تمّ خلال العمليتين توقيف (12) شخصا مشتبها فيه، مع حجز (1844) كبسولة مؤثّر عقلي، محرّك (01) ميكانيكي، ومبلغ مالي بالعملة الوطنية قدره (126) مليون سنتيم."

وأضاف المصدر ذاته "بعد استكمال الإجراءات القانونية، تمّ تقديم المشتبه فيهم أمام النِّيابة المختصّة إقليميا عن قضية محاولة الهجرة السريّة عن طريق البحر ومخالفة الإجراءات والأنظمة المتعلّقة بمغادرة التراب الوطني، مع حيازة محرِّك بدون رخصة، وكذا الحيازة والمتاجرة في المخدِّرات والمؤثِّرات العقلية بطريقة غير مشروعة من طرف جماعة إجرامية.