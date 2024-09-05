احتفالية كبرى بمناسبة المولد النبوي

أطلقت وزارة الشؤون الدينية والأَوْقَاف، بمناسبة شهر ربيع الأول 1446هـ، احتفالية كبرى عبر كافة ربوع الوطن، تمتد خلال الشهر كله، بعنوان "ربيع الأنوار في الاحتفال بمولد النبي المختار سيدنا وحبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام".

وأعلنت الوزارة أن الاحتفالية ستتضمن دروسا ومحاضرات ومعارض في السيرة النبوية الشريفة بالمساجد والمدارس القرآنية والزوايا وفروع المركز الثقافي الإسلامي، والإذاعات المحلية.

وقررت وزارة الشؤون الدينية تنظيم مسابقات ولائية في السيرة النبوية الشريفة ومدح خير البرية صلى الله عليه وسلم. إلى جانب إقامة زيارات للمستشفيات ولدور المسنين ولدور الطفولة المسعفة.

كما أعلنت عن تنظيم حفلات دينية تتضمن المسرح والإنشاد الديني بفروع المركز الثقافي الإسلامي وبالمدارس القرآنية، بالإضافة لنشاطات أخرى.