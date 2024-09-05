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مجتمع

إحباط محاولة إغراق غرب البلاد بأكثر من 100 ألف قرص مهلوس

5 سبتمبر 2024 ()
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نجحت فرقة مكافحة المخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية التابعة لأمن ولاية سيدي بلعباس، خلال هذا الأسبوع، من شل نشاط شبكة إجرامية وإحباط محاولة نقل وترويج ما يعادل 100500 قرصا مهلوسا، من خلال عملية مكنت من توقيف شخصين.

وتدخل ذات العملية النوعية في اطار مواصلة الوحدات العملياتية المتخصصة لأمن ولاية سيدي بلعباس جهودها الرامية إلى التصدي للشبكات الإجرامية المختصة في المتاجرة بالمخدرات، وذلك بعد ان أتاحت المعلومات تواجد شخص بصدد تمرير حمولة من المؤثرات العقلية المستقدمة من المغرب انطلاقا من ولاية حدودية من الجنوب الغربي للبلاد صوب عاصمة الغرب وهران مرورا بسيدي بلعباس قبل أن يفضي العمل الإستعلاماتي والبحث العملياتي الذي باشره محققو ذات الفرقة تحت إشراف النيابة المختصة، إلى تحديد هوية وتوقيف المشتبه فيه الرئيسي، وضبط الكمية المحجوزة من الأقراص المهلوسة وهي مخبأة بإحكام داخل أجزاء من مركبته السياحية.

وكانت التحقيقات مع المشتبه فيه قد أسفرت عن تحديد هوية شريكه الذي تم توقيفه هو الأخر، قبل أن يتم حجز مركبة سياحية أخرى كانت تستعمل لترويج هذه السموم.

يذكر أنه قد تم تقديم المشتبه فيهما أمام السيد وكيل الجمهورية لدى المحكمة المختصة إقليميا ، قبل أن يصدر أمر بالايداع في حقهما.

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