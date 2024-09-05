هذا هو عدد الولادات بالجزائر سنويا

قدرت وزارة الصحة، عدد الولادات في الجزائر بـ 895 ألف ولادة سنويا من بين 140 مليون ولادة سنويا في العالم حسب تقديرات منظمة الصحة العالمية.

وشدد وزير الصحة، عبد الحق سايحي، اليوم الخميس خلال إشرافه على أشغال يوم دراسي حول ترقية صحة الأم أثناء الحمل والولادة تحت شعار "من أجل ولادة آمنة" بمقر الوزارة، التأكيد على أن الجزائر تمكنت من تحقيق مقاصد الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة لتقليص معدل وفيات الأمهات حتى قبل حلول سنة 2030 وذلك من خلال خفضها إلى 40 حالة لكل 100 ألف ولادة خلال سنة 2024 وهو المحدد بـ 70 حالة لكل 100 ألف على الصعيد العالمي.

وفي كلمة ألقاها بهذه المناسبة، أبرز الوزير الأولوية التي توليها الجزائر لضمان أفضل وأمثل تكفل بصحة الأم والطفل وذلك من خلال تبني برامج تهدف إلى الحد من معدل وفيات الأمهات والأطفال حديثي الولادة، مشيرا إلى أن برنامج مخطط عمل للمريض (PAM) في نسخته الثانية تضمن برامج جديدة تعد من بين أولويات الصحة العمومية منها حماية الأمومة والطفولة.

وحرص الوزير على التأكيد بأنه تم إنشاء مركز مرجعي لحماية الأمومة والطفولة على مستوى كل ولاية يكون بمثابة نقطة إنطلاق لمختلف الأنشطة لصالح الأم والطفل مع الإعتماد على الوقاية كآلية من شأنها أن تساهم في تحقيق الأهداف المرجوة.

وخلال حديثه، قدر الوزير عدد المراكز الصحية التي تعمل على تطوير أنشطة صحة الأم والطفل بـ 841 مركزا منها بالإضافة إلى 1841 عيادة متعددة الخدمات تظم مصلحة لحماية الام و الطفل، 246 مؤسسة عمومية إستشفائية، 16 مركزا استشفائيا جامعيا توفر جميعها الرعاية اللازمة للام و الطفل وكذا 269 مؤسسة إستشفائية خاصة.

وأضاف الوزير ان هذه النتائج الإيجابية لم تكن لتتحق لولا مجهودات جميع مهنيي الصحة، داعيا إياهم إلى مواصلة العمل في سبيل ترقية صحة الأم و الطفل أثناء الحمل و الولادة.