"الخضر" يتجاوزون مرة أخرى لعنة الشوط الأول

منذ قدوم بيتكوفيتش على رأس العارضة الفنية للمنتخب الوطني، صارت الأشواط الأولى تشكل هاجسا لرفاق العائد رياض محرز، وفي كل مرة تنقلب الموازين في الشوط الثاني.

سهرة اليوم بملعب ميلود هدفي أيضا، وفي بداية مشوار تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 كان لاعبونا خارج الإطار تقريبا خلال المرحلة الأولى، لعب متقطع، ريتم ضعيف، وغياب أي حماس في اللعب، ما جعل الشوط الأول ليس فيه ما يذكر حتى أن أخطر فرصة في هذه الفترة الأولى كانت لصالح الضيوف، إذا استثينا ضربة الجزاء التي أهدرها رياض محرز.

وانقلبت الأمور في الشوط الثاني بدخول نفس التشكيلة لكن باستعدادات واندفاع كانا غائبين في الشوط الأول.

وفرض "الخضر" سيطرتهم على الكرة وهددوا مرمى الخصم في عدة مناسبات قبل أن يأتي الفرج من رأسية حسام عوار في الدقيقة 67 بعد تسديدة القائد رياض محرز صدها حارس المرمى بصعوبة لكن فلتت من يديه.

واستطاع بعد "الخضر" تسيير ما تبقى من المباراة وكان بامكانهم اضافة أهداف أخرى عن طريق بن رحمة وبن زية بعد تضييعهما فرصا سانحة، لكن اكتفى "الخضر" بهدف ثان فقط من تسجيل البديل أمين غويري.

للإشارة سيواجه "الخضر" يوم العاشر سبتمبر المقبل منتخب ليبيريا بالعاصمة مونروفيا لحساب الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 .

مجريات اللقاء:

* نهاية اللقاء بفوز "الخضر" بهدفين دون رد.

* د 91 : أمين غويري ضيف الهدف الثاني

* د 90 : بن زية يضيّع أمام شباك فارغة.

* د 85 : بن رحمة يضيّع وجها لوجه.

* د 82 : رياض محرز يترك مكانه ليوسف عطال، في حين آدم زرقان يأخذ مكان الهداف حسام عوار.

* افتتاح باب التسجيل أخرج لاعبي الخصم من قوقعتهم، ما منح أشبال بيتكوفيتش مساحات كبيرة لتنفيذ هجمات مرتدة.

* د 79 : تسديدة بن رحمة تمر جانبية بقليل.

* د 77 : أمين غويري في مكان اسماعيل بن ناصر وياسين بن زية في مكان بغداد بونجاح.

الهدف: رياض محرز يسدد من 18 متر حارس منتخب غينيا الإستوائية يصد الكرة بصعوبة لكن حسام عوار يرميها في المرمى برأسية.

* د 67 : حسام عوار يفتتح باب التسجيل.

* د 64 : أول تغيير في تشكيلة غينيا الإستوائية، في انتظار أن يقوم بيتكوفيتش بنفس الشيء.

* 60 دقيقة لعب في المباراة، "الخضر" دخلوا المرحلة الثانية بغرادة أكبر لكن اصطدموا بدفاع كثيف.

* "إيه يا مولانا نوب علينا يا الله" تدوي في مدرجات ملعب ميلود هدفي.

* ضغط مستمر لرفاق رياض محرز على مرمى غينيا الإستوائية لكن دون نتيجة.

* د 46 : أول تهديد لـ "الخضر" على مرمى الخصم انتهى بركنية لم تأت بالجديد.

* بداية الشوط الثاني.

* نهاية الشوط الأول

* بعد دقائق قليلة بنسق عال، انخفض ريتم رفاق رياض محرز بشكل محسوس خالي باقي أطوار الشوط الأول إلا في لحظات معدودات.

د 27 : سعيد بن رحمة هو الآخر يضيّع ما لا يضيّع بعد أن انفرد بحارس فريق الخصم.

* د 23 : رياض محرز يضيّع ضربة الجزاء، الكرة مرت عاليا فوق المرمى.

* د 20 : ضربة جزاء للمنتخب الوطني.

*د 19 : أول ركنية في المباراة لصالح "الخضر".

* د 17 : أخطر وأول فرصة لحد الآن في اللقاء جاءت لصالح غينيا الإستوائية، تسديدة من 19 متر مرت على بعض ميلميترات من مرمى ماندريا.

* بعد ربع ساعة لعب، منتخب غينيا الإستوائية يحاول الخروج من منطقته.

* غريبة.. كونترول سيء من رياض محرز.

د 10 : هجمة عكسية خاطفة من عوار غير أن بونجاح يفشل في التعامل مع الكرة.

* بعد 5 دقائق لعب سيطر جزائرية على الكرة.

* بداية اللقاء.

* حسب موفد التفلزيون الجزائري فإن 35 ألف تذكرة بيعت.

* هداف منتخب غينيا الإستوائية يغيب عن اللقاء بسبب العقوبة.

* من المنتظر أن تكون مدرجات ملعب ميلود هدفي ممتلئة عن آخرها، فحتى صباح اليوم بيعت 32 ألف تذكرة.

* التشكيلة الأساسية:

ماندريا، ماندي، توقاي، بن سبعيني، حجام، زروقي، بن ناصر، بن رحمة، عوار، محرز، بونجاح.