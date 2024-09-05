"واجهنا خصما عنيدا"

قال الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، سهرة اليوم، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت مواجهة غينيا الإستوائية، أن "الخضر" اصطدموا بمنافس عنيد "خلق لنا عدة صعوبات".

ظهر بيتكوفيتش كمن خرج من عنق الزجاجة، في الندوة الصحفية بعد شوط أول خارج الإطار، اعترف بشأنه التقني قائلا "في المرحلة الأولى لم نستطع خلق أي فرصة خطيرة أمام خصم قوي بدنيا وعرف كيف يدافع عن منطقته".

وواصل "لكن في الشوط الثاني مسكنا بزمام الأمور، واستطعنا تسجيل هدفين وأشكر الجمهور الذي ساند اللاعبين طيلة أطوار المباراة".

يذكر أن اللقاء كان لحساب الجولة الأولى من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 وانتهى بفوز "الخضر" بهدفين دون رد من تسجيل حسام عوار في الدقيقة 67 وأمين غويري في الدقيقة 90 .

وبعد هذه المباراة سيطير أشبال بيتكوفيتش إلى العاصمة الليبيرية مونروفيا لمواجهة المنتخب المحلي لحساب الجولة الثانية من نفس التصفيات يوم العاشر سبتمبر.