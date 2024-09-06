أمطار غزيرة على 15 ولاية (تحديث)

حذر الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، من موجة حر شديدة وتساقط أمطار معتبرة على عدة ولايات بالوطن. وأوضح الديوان في نشرية خاصة، أن ارتفاعا قياسيا في درجات الحرارة سيميز كلا من ولايات سكيكدة، عنابة والطارف. وتمتد صلاحية النشرية إلى غاية يوم غد السبت.

كما أفادت ذات المصالح، في نشرية أخرى باللون البرتقالي، بتساقط أمطار رعدية على عدة ولايات بجنوب ووسط البلاد، تستمر إلى غاية يوم غد السبت وأوضحت النشرية، إن تساقط الأمطار سيكون على الساعة الثانية زوالا من يوم الجمعة إلى غاية فجر يوم غد السبت وبكميات تتراوح بين 20 و40 ملم محليا، على ولايات تندوف، بني عباس ، أدرار، تميمون وبشار .

كما حذرت ذات النشرية من تساقط أمطار معتبرة محليا على ولايات النعامة، البيض، جنوب سيدي بلعباس، السعيدة، تيارت، الجلفة، المسيلة، البويرة، المدية. وبرج بوعريريج وتمتد صلاحية النشرية من الثانية زوالا الى غاية الحادية عشرة ليلا وبكميات تتراوح مابين 20و40ملم .