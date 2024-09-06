أمطار وموجة حر قياسية على هذه الولايات

حذر الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، من موجة حر شديدة وتساقط أمطار معتبرة على عدة ولايات بالوطن.

وأوضح الديوان في نشرية خاصة، أن ارتفاعا قياسيا في درجات الحرارة سيميز كلا من ولايات سكيكدة، عنابة والطارف.وتمتد صلاحية النشرية إلى غاية يوم غد السبت .

وتوقعت المصالح ذاتها تساقط أمطار رعدية معتبرة بداية من الثالثة زوالا إلى غاية منتصف الليل على ولايات تيزي وزو، البويرة، بجاية، برج بوعريريج، سطيف.

كما نبه المصدر ذاته إلى تساقط أمطار رعدية على ولايات بشار، بني عباس، تندوف. ويمتد ذلك إلى غاية السادسة مساء. كما حذر من تشكل رعود بداية من منتصف النهار إلى غاية منتصف الليل على ولايات النعامة، البيض، الأغواط، تيارت، المسيلة، المدية، البويرة، ورڤلة، إليزي، إن صالح، جانت، تمنراست، إن ڤزام، برج باجي مختار.