تجدد الحراك الطلابي الأمريكي الداعم لغزة

شهدت عدة جامعات أمريكية مرموقة احتجاجات طلابية داعمة ومؤيدة لفلسطين مع عودة الطلاب إلى الجامعات، أبرزها جورجتاون في واشنطن وكولومبيا في نيويورك، وذلك في أول أيام العام الدراسي.

ففي تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز"، سلطت الضوء على الأجواء في الجامعات الأمريكية مع بدء العام الدراسي، وأثر القيود الجديدة على تظاهرات المؤيدين لفلسطين.

وأشار التقرير إلى اعتصام نظمه حوالي 50 متظاهرا خارج البوابات الرئيسية لجامعة كولومبيا في اليوم الأول من الفصل الدراسي، حيث دعا المعتصمون إلى مقاطعة الفصول الدراسية ووزعوا منشورات تتهم الجامعة بالتواطؤ في الإبادة الجماعية في غزة.

وفي جامعة بنسلفانيا، حيث انتهى مخيم مؤيد للفلسطينيين باعتقال حوالي 33 شخصا، بما في ذلك تسعة طلاب، في الفصل الدراسي الماضي، لم تكن هناك لافتات أو ملصقات في الكلية الخضراء صباح الأربعاء.

كانت المنطقة مسيجة جزئيا بحواجز للسيطرة على الحشود علق عليها لافتات "ممنوع الدخول".

وأفادت صحيفة الطلاب بأن الجماعات الطلابية المؤيدة للفلسطينيين أعلنت أنها ستشارك يوميا "تحديثات من غزة"، أمام تمثال بنيامين فرانكلين في الجامعة.

وفي جامعة هارفارد، استخدمت مجموعة من خمسة أساتذة الطباشير والفكاهة يوم الثلاثاء للاحتجاج على المبادئ التوجيهية الجديدة التي تحظر كتابة الرسائل بالطباشير أثناء التجول في الحرم الجامعي.

وفي كولومبيا، تجمع الناشطون المؤيدون للفلسطينيين، يوم الأربعاء، للاعتصام خارج الفصل الذي تدرّسه هيلاري كلينتون في كلية الشؤون الدولية والعامة، هتفوا "الصهاينة غير مرحب بهم هنا. كولومبيا سوف تشاهدين، فلسطين ستكون حرة".