الجزائر على بعد خطوات من الانضمام إلى هذه المؤسسة المالية

تحادث وزير المالية، لعزيز فايد، أمس، مع رئيسة بنك التنمية الجديد، ديلما روسيف، وتطرق الطرفان إلى الخطوات القادمة بشأن انضمام الجزائر إلى هذه المؤسسة المالية العالمية. اللقاء الذي جرى عبر تقنية التحاضر المرئي كان "فرصة للطرفين للتعريج على موافقة مجلس محافظي بنك التنمية الجديد على طلب انضمام الجزائر إلى هذه المؤسسة"، يقول بيان وزارة المالية. بالإضافة إلى أنه "أتاح أيضا الفرصة لتبادل الآراء حول الخطوات القادمة بشأن هذا الانضمام وضمان مشاركة فعالة لبلادنا ضمن هذه المؤسسة".

وذكر بيان وزارة المالية أن الوزير فايد قدم بالمناسبة شكره للسيدة روسيف على "الجهود المبذولة لتسهيل وتسريع عملية انضمام الجزائر إلى بنك التنمية الجديد"، مشيرا "إلى توافق رؤية وأهداف بنك التنمية الجديد مع أولويات بلادنا، لاسيما في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية والتضامن بين دول الجنوب لتحقيق نمو مشترك وشامل".

من جهتها، هنأت رئيسة بنك التنمية الجديد الجزائر على تحقيق هذه "الخطوة المهمة جدا" في عملية الانضمام، مشيرة إلى أنّ "طلب الانضمام قد تمت المصادقة عليه بالإجماع من قبل جميع الدول الأعضاء في بنك التنمية الجديد، خلال الاجتماع التاسع لمجلس المحافظين الذي عقد بكاب تاون (جنوب إفريقيا) نهاية أوت الماضي".