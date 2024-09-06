تمديد التخفيض الطوعي لإنتاج النفط

قررت مجموعة "أوبك +" تأجيل الزيادة التدريجية في إنتاج الدول الثماني المعنية بالتخفيض الطوعي لمدة شهرين، حتى 1 ديسمبر 2024.

قرار تمديد أجل التخفيض دون زيادة تدريجية اتخذه أمس وزراء الطاقة الأعضاء، عقب نقاش التطورات الأخيرة في سوق النفط الدولية، وكذا الامتثال لالتزامات دول "أوبك +" بخفض الإنتاج. وتمت الإشارة إلى أنّ الفوائض التي أنتجتها بعض الدول، في الأشهر السابقة، سيتم تعويضها تدريجياً اعتباراً من شهر سبتمبر الجاري.

ويعكس هذا القرار المتخذ من قبل الدول المعنية، وهي الجزائر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والعراق والكويت وكازاخستان وعمان وروسيا، حسب بيان وزارة الطاقة والمناجم، التزام دول "أوبك+" الثماني بالحفاظ على استقرار سوق النفط العالمية ودعم ظروف السوق المتوازنة والمستدامة.

وشارك وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، في اجتماع عبر الهاتف حضره وزراء نفط الدول الثماني الأعضاء في منظمة "أوبك+" التي تطبق خفضاً طوعياً للإنتاج.