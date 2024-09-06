إسلامي يطمح إلى دخول قصر المرادية

ولد المرشح عبد العالي حساني شريف في الفاتح من شهر نوفمبر سنة 1966، أصيل بلدية مڤرة بولاية المسيلة جنوب شرق العاصمة وهو أب لأربعة أولاد.

ينحدر من عائلة متصلة بالنسب الشريف ومرتبطة بأسرة ثورية يمتد تاريخها إلى المقاومة الشعبية والحركة الوطنية وجمعية العلماء المسلمين بمنطقة الحضنة.

انخرط مرشح حركة مجتمع السلم في معترك العمل الدعوي والتربوي والنضال السياسي في سن مبكرة وانتسب إلى الحركة الكشفية في سنوات الثمانينات، كما ناضل في صفوف الحركة الطلابية بجامعة المسيلة سنوات 87 - 92، حيث تنوع تكوينه العلمي في الجامعة بين العلوم التقنية والعلوم القانونية.

تحصل رئيس "حمس" على شهادة مهندس دولة في الهندسة المدنية سنة 1992، بجامعة محمد بوضياف بالمسيلة، ثم شهادة الليسانس في العلوم القانونية والإدارية سنة 2004 بذات الجامعة.

كما عمل كمهندس دولة لدى مديرية الأشغال العمومية بالمسيلة في الفترة ما بين 1994 و2002.

تدرج في كل مستويات الهياكل التنظيمية المحلية والولائية للحركة بولاية المسيلة إلى أن ترأَّس المكتب الولائي للحركة بولاية المسيلة في العهدة التنظيمية 2008/2013.

تم انتخابه عضوا في المجلس الشعبي الولائي لولاية المسيلة، وشغل منصب نائب رئيس عن الحركة من سنة 2002 إلى سنة 2007، انتخب نائبا في المجلس الشعبي الوطني بين سنتي 2007 و2012، العهدة التي شغل فيها ممنصب نائب لرئيس المجلس الشعبي الوطني، ليُكلَّف بعضوية المكتب الوطني لحركة مجتمع السلم كأمين وطني للتنظيم والهياكل والرقمنة طيلة عشر سنوات من سنة 2013 إلى غاية سنة 2023، ليزكى بالإجماع رئيسا لحركة مجتمع السلم في مؤتمرها الثامن مارس.

تم ترشيحه بالأغلبية الساحقة من قبل مجلس الشورى الوطني لدخول معترك الانتخابات الرئاسية في سبتمبر 2024.