معرض "لمسيد 2024" للأدوات المدرسية قريبا

أفاد بيان الشركة الوطنية للمعارض بتنظيم صالون "لمسيد 2024" لبيع الأدوات المدرسية. وحسب نفس المصدر، فإن تنظيم المعرض سيمتد من 9 سبتمبر إلى 21 من نفس الشهر، على مستوى الجناح المركزي لقصر المعارض بالصنوبر البحري بالعاصمة.

وذكر بيان الشركة، التي هي فرع مجمع "صافكس"، أن "المعرض المنظم تحت رعاية وزارة التجارة وترقية الصادرات، يأتي بعد النجاح المسجل في الطبعات السابقة، واستحسانها من قبل المواطنين".

ويشارك في هذه الطبعة أكثر من 50 متعاملا ينشطون في مجال الأدوات المدرسية، مدارس الدعم وتعلم اللغات، بالإضافة إلى شركات التجهيز ودور نشر الكتاب المدرسي، وغيرها من المستلزمات والخدمات المعروضة للجمهور الزائر.

كما ستقام، على هامش المعرض، نشاطات رياضية وفكرية وتربوية لفائدة الأطفال والتلاميذ (مطالعة، تلوين، ورشات تعلم اللغات...) وهذا طيلة أيام المعرض.