الاحتلال الصهيوني يغتال متضامنة أمريكية

قال وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم، أن متضامنة أمريكية اسنور الزكي (من أصول تركية) قتلت بعد تلقيها رصاصة في الرأس ببلدة بيتا.

وحسب نفس المصدر، فان المعنية كانت تشارك في الوقفة الأسبوعية المنددة بالاستيطان، في بلدة بيتا جنوب نابلس في الضفة الغربية.

ونقلت الوكالة تصريحات مدير مستشفى الرافدية، فؤاد نافع جاء فيها "المتضامنة نقلت إلى المستشفى وظهر أنها تلقت رصاصة في الرأس وتم التكفل بها بمصلحة الإنعاش لكن خطورة الاصابة في الرأس حالت دون انقاذها".

وكانت المتضامنة الأمريكية منخرطة في حركة "فزع" التي تدافع عن الفلاحين الفلسطينيين أمام عمليات الاستيلاء على أراضيهم من طرف الصهاينة.

ويذكر اغتيال اسنور الزكي، باغتيال متضامنة أمريكية أخرى وهي راشال خوري يوم 16 مارس 2003 يومها حاولت توقيف جرافة من هدم بيوت فلسطينيين في ربفح جنوب قطاع غزة.