مداهمة النقاط السوداء بأحياء مدينة غليزان

قامت قوات الشرطة التابعة لمختلف الوحدات العملياتية، بأمن ولاية غليزان، رفقة مصالح الدرك الوطني، بمداهمة مست جميع الأحياء والنقاط السوداء، حسب بيان مصالح الأمن.

وتم على إثر هذه المداهمات تنقيط 498 شخصا بالإضافة إلى 462 مركبة أسفرت عن توقيف 23 شخصا مع ضبط وحجز32 قرصا مهلوسا، و82.3 غراما من الكيف المعالج، وحجز 13 وحدة من المشروبات الكحولية. كما تم حجز55 دراجة نارية، لارتكاب أصحابها مخالفات مرورية تتجلى في عدم تقديم الوثائق، وعدم ارتداء الخوذة مع تحرير 102 مخالفة مرورية ضد مخالفي قانون المرور.

وبعد استيفاء الإجراءات القانونية، سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية.