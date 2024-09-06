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مجتمع

تلمسان: السجن لمشعوذ دنس المصحف الشريف

6 سبتمبر 2024 ()
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أصدرت محكمة تلمسان، أمس، حكما بالسجن 8 سنوات نافذة ضد مشعوذ تورط في قضية تدنيس المصحف الشريف وممارسة السحر.

القضية توعد إلى ورود معلومات لعناصر الأمن الحضري الثالث مفادها قيام أحد الأشخاص بممارسة طقوس السحر والشعوذة على مستوى وسط مدينة تلمسان، ليتم تفتيش مسكنه بالتنسيق مع الجهات القضائية، وأسفر الأمر عن توقيف الشخص المشتبه فيه البالغ من العمر 59 سنة ومسبوق قضائيا، مع حجز عدة مستلزمات كانت تستعمل في أعمال السحر والشعوذة، مثل صور فوتوغرافية لرجال ونساء وأطفال، سوائل سحر، أعشاب وعقاقير ونسخة من المصحف مدنسة. وقد وجهت له تهمة جناية إتلاف وتدنيس المصحف الشريف عمدا وعلانية، جناية الإساءة والاستهزاء بالمعلوم من الدين بالضرورة، ممارسة مهنة السحر والشعوذة داخل مسكن بغرض الحصول على منافع مادية ومعنوية، ووضع في متناول الغير صور متحصل عليها بغير إذن صاحبها أو رضاه من أجل إلحاق الضرر بصاحبها، وإلحاق الضرر النفسي والمعنوي بطريقة مباشرة وغير مباشرة.

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