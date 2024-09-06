وهران ترفض بلوزداد والاتحاد

تواجه فرق شباب بلوزداد واتحاد العاصمة، وبدرجة أقل، مولودية الجزائر، معضلة إيجاد ملعب معتمد من "الكاف" لاستقبال مبارياتها القارية في إياب الدور التمهيدي الثاني من منافستي رابطة الأبطال وكأس الاتحاد الإفريقي.

ويواجه فريق شباب بلوزداد نادي الجمارك البوركينابي، فيما تواجه مولودية الجزائر فريق المنستير التونسي في إياب الدور التصفوي الثاني بتاريخ 20 سبتمبر المقبل، في منافسة رابطة الأبطال الإفريقية، فيما ستجري مباراة اتحاد العاصمة والملعب التونسي في إياب الدور التمهيدي الثاني من مسابقة كأس "الكاف" بتاريخ 21 سبتمبر الجاري.

ونتيجة لغلق ملعبي 5 جويلية ونيلسون مانديلا، توجهت إدارتا شباب بلوزداد واتحاد العاصمة بطلب استقبال مبارتيهما بملعب ميلود هدفي بوهران، وهو الطلب الذي رفضته اللجنة الأمنية لولاية وهران التي بررت ذلك بتزامن ذلك مع موعد المباراة الافتتاحية للموسم الكروي للرابطة الأولى المحترفة الذي سيجمع مولودية وهران وشبيبة الساورة.

وقال مصدر عليم إن الشباب والاتحاد سيلجآن إلى وزارة الشباب والرياضة من أجل إيجاد حل لهذه المعضلة، في ظل ندرة، أو لنقل غياب الخيارات، مع الإشارة إلى أن ملعب حسين آيت أحمد بتيزي وزو مستبعد، كون التوجه القائم هو أن يتم تدشينه أولا من طرف فريق شبيبة القبائل.

بالمقابل لا يملك فريق مولودية الجزائر خيارا آخر لاستقبال نادي المنستير التونسي في إياب الدور التمهيدي الثاني من رابطة الأبطال الإفريقية سوى ملعب علي عمار بالدويرة، رغم الوضع غير المطمئن لأرضية الميدان، وتأخر الإجراءات التنظيمية والأمنية الخاصة بهذا الملعب الذي تم تدشينه مطلع شهر جويلية الماضي.

شعيب كحول