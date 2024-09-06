عروض بلجيكية ومحلية لسليماني

لم يفصل المهاجم الدولي، إسلام سليماني، بعد في وجهته الجديدة، حيث يفاضل ما بين عدد من العروض المحلية والأجنبية التي وصلته.

وأشار مصدر عليم إلى أن الهداف التاريخي للمنتخب الوطني تلقى عرضا رسميا من نادي شارلوروا البلجيكي الذي يضم في صفوفه مواطنه أدم زرڤان، وضم في وقت سابق الجزائري الآخر نذير بوعلي، الذي انتقل مؤخرا إلى نادي جيوري المجري.

وبحسب ذات المصدر، فإن سليماني يملك اتصالات رسمية أخرى من ناد بلجيكي ثان هو روايال راسينغ كلوب واترلو الذي يحتل المركز الرابع في ترتيب بطولة القسم الممتاز.

محليا، كان هناك تواصل وعرض أول للاعب من بطل الجزائر، المولودية، لكن العرض الأهم والأبرز والأكثر جدية كان من فريقه السابق شباب بلوزداد الذي يريد أن يستثمر في خبرته الطويلة من أجل قيادة الفريق للمنافسة على كل الجبهات الموسم المقبل، لكنه مطالب بالمقابل بتقديم رده النهائي سريعا، كون مرحلة التحويلات الصيفية في الجزائر تنتهي في 10 سبتمبر الجاري، بالمقابل وضعيته كلاعب حر من أي التزام تسمح له بالتوقيع خارج الآجال في البطولة الأجنبية.