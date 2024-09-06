50 وكالة سياحية مؤهلة لتنظيم حج 2025

أعلن الديوان الوطني للحج والعمرة، في بيان له هذا الجمعة، عن قائمة أولية تضم 50 وكالة سياحية مؤهلة للمشاركة في تنظيم عملية الحج لموسم 1446ه/2025م.

وأوضح نفس المصدر أنه "بمقتضى القرار رقم 243 المؤرخ في الـ 1 سبتمبر 2024، الصادر عن المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة والمتضمن تشكيل لجنة انتقاء وترتيب وكالات السياحة والأسفار المترشحة للمشاركة تنظيم عملية الحج لموسم 1446هـ/2025م، وبناء على عمل محضر اللجنة المؤرخ في الـ 4 سبتمبر 2024، فإن الديوان يعلن عن قائمة أولية تضم 50 وكالة مؤهلة لتنظيم موسم الحج المقبل".

ووفقا لذات المصدر، فإن "الأمر يتعلق بمتعاملين وطنيين هما الديوان الوطني الجزائري للسياحة ووكالة سياحة وأسفار الجزائر إلى جانب 48 وكالة أخرى خاصة".

ولفت الديوان في بيانه إلى أنه بإمكان الوكالات المترشحة التي لم يتم انتقاؤها، "تقديم طعن كتابي في النتائج إلى غاية منتصف نهار يوم الإثنين الـ 9 سبتمبر".