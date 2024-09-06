هذا هو سبب تراجع أسعار السردين

تتجه أسعار الأسماك الزرقاء السطحية، لاسيما السردين، نحو التراجع في العديد من الولايات بسبب ''التحسن المستمر والتدريجي في الإنتاج''.

أكد مدير مراقبة نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات وضبط سوق المنتجات الصيدية بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية، عبد الرحمان هنتور، لوكالة الأنباء الجزائرية، أنه "منذ أكثر من 10 أيام يعرف إنتاج السمك الأزرق تحسنا مستمرا وتدريجيا وإنزالات معتبرة في عدة موانئ''، من الأسماك ما انعكس إيجابا على أسعار هذه المنتجات، وسط اقبال كبير من طرف المستهلكين.

وقال إنه بالرغم من تأخر موسم وفرة السمك الأزرق هذه السنة، والذي يبدا عادة منتصف شهر ماي فإن موانئ ولايات عين تموشنت، الشلف، تيبازة، وبنسبة أقل العاصمة وبومرداس، عرفت إنزالات من السمك الأزرق ''جد معتبرة''.

وكشف المتحدث أنه تم، على سبيل المثال، "إنزال في موانئ عين تيموشنت، في يوم واحد، 1.000 طن من الأسماك الزرقاء السطحية" ما أدى-حسبه- إلى "تشبع في سلسلة التسويق والتوزيع في المنطقة وانعكس إيجابا على الأسعار التي تراوحت بين 250 و 500 دج".

وقال هنتور، في هذا الصدد، إن إحصائيات الوزارة تشير إلى أن 'تسجيل متوسط للإنتاج الشهري من السمك الأزرق بين 3.000 إلى 7.000 طن يسمح باستقرار الأسعار بين 300 و400دج/كغ".

وعلى صعيد آخر، أكد ذات المسؤول أن وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية تسعى إلى تعزيز التنسيق مع مصالح التجارة من أجل العمل على سلامة القنوات التجارية لتجنب أي اختلالات في شبكات التوزيع، مثمنا في هذا الجانب دور فرق الرقابة المختلطة.

وعبر صفحتها الرسمية، على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي، نشرت وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية اخبارا وصورا عن حملة صيد وفير للسمك الأزرق في عديد الموانئ، مشيرة إلى "إنزال من السمك بميناء الغزوات بولاية تلمسان تجاوز 21 طنا حيث تراوح سعر سمك السردين عند الإنزال بين 150 و250 دج".

وشاركت الوزارة أيضا أول إنزال قدر بـ 52 طنا من السمك الأزرق بميناء مستغانم وإنزال ثان بلغ 75 طنا وأسعار للسردين بين 250 و350 دج.

للتذكير تشكل منتجات الأسماك الزرقاء على غرار السردين والبوقا والصاورال وغيرها 80 بالمائة من المنتجات الصيدية السنوية في الجزائر.

ويبلغ متوسط الإنتاج سنويا نحو 100 ألف طن، حسب معطيات وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية.