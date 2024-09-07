الجزائر تنتخب رئيسها..

انطلقت على الساعة الثامنة صباحا، عملية التصويت لاختيار الرئيس الحادي عشر في تاريخ الجزائر المستقلة، من بين المترشحين الثلاث لرئاسيات 7 سبتمبر المسبقة، حساني الشريف، يوسف أوشيش، عبد المجيد تبون، نقترح عليكم متابعة أهم محطات هذا اليوم عبر هذا المباشر:

*غلق مكاتب الاقتراع الخاصة بالانتخابات الرئاسية اليوم السبت في تمام الثامنة مساء على المستوى الوطني بعد انتهاء عملية التصويت ليتم إثرها الشروع مباشرة في عملية فرز الأصوات بحضور ممثلي المترشحين الثلاثة لهذا الاستحقاق.

*بيان جديد للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بخصوص الترخيص بتأخير توقيت غلق مكاتب التصويت

*الجلفة: الحاج الصحراوي ينتخب وعمره تجاوز المائة سنة (ع. الرخاء)

في مشهد يعبر عن تمسكه بالتصويت، توجه اليوم الحاج الصحراوي بن ساعد، الذي تجاوز عمره مائة سنة، إلى مدرسة حنيشي محمد، شمال مدينة الجلفة لوضع ورقة الانتخاب في الصندوق.

وبالرغم من متاعبه الصحية، أظهر الحاج الصحراوي إصرارا على المشاركة في العملية الانتخابية، معتبرا ذلك "رسالة منه بأن الجزائر تستحق التضحية والعطاء من كل الأجيال".

*بيان للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بخصوص تصويت الناخبات والناخبين الذين بحوزتهم بطاقة الناخب وعدم توفر اسمهم في قوائم التوقيع.

*جيجل

* السيدة حرم رئيس الجمهورية وهي ترافقه لأداء واجبها الانتخابي.

* تصريحات مترشح حزب جبهة القوى الإشتراكية، يوسف أوشيش:

"قال رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم عقب إدلائه بصوته بالعاصمة أن "الحملة الانتخابية كانت نظيفة جدا، الفرسان الثلاثة كانوا في المستوى وأعطوا صورة مشرفة جدا".

وأضاف "الجزائر جزء لا يتجزأ من العالم العربي والإفريقي والمتوسطي، وبلادنا في مرحلة مفصلية لأن من سيفوز سيواصل المشوار، مشوار مصيري بالنسبة للدولة والشعب حتى نصل لنقطة لا رجوع".

وختم "الجزائري يوميا يوم بعد يوم يكتسب حقوقا جديدة وسنعمل على تلبية كل طموحاته".

* أدلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بصوته على مستوى مركز الانتخاب بمتوسطة أحمد عروة بالعاصمة.

* الفريق أول رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، السعيد شنقريحة يدلي بصوته في العاصمة.

* تصريحات المترشح حساني الشريف عقب الإدلاء بصوته:

* أدلى مرشح حركة "حمس" حساني عبد العالي شريف، بصوته اليوم في العاصمة.

* سطيف:

* متوسطة أحمد عروة أين سيدلي المترشح عبد المجيد تبون بصوته

* تمنراست:

* الصور الأولى لانطلاق عملية الإقتراع:

* أعلنت السلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات، اليوم، أنه يمكن للناخبين الذي لا يحوزون على بطاقة النخاب ممارسة حقهم الانتخابي في المكاتب المسجلين بها من خلال تقديم وثائق إثبات الهوية (بطاقة التعريف البيومترية،...).

* التصويت سيتم عبر 63 ألف مكتب يؤطرها 500 ألف عون (السلطة المستقلة للإنتخابات).