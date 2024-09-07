أمطار رعدية على هذه الولايات

أفاد الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم، بأنه من المنتظر تسجيل تساقط أمطار رعدية معتبرة على عدد من ولايات الوطن. وحسب نفس المصدر، فإن الولايات المعنية هي: بومرداس، الجزائر العاصمة، تيبازة، البليدة، المدية، سيدي بلعباس، تيسمسيلت، سعيدة، النعامة، الأغواط، معسكر، البيض، عين الدفلى ، غليزان، تيارت، الشلف، تلمسان، البويرة، برج بوعريريج، باتنة.

وأيضا المسيلة، الجلفة، بسكرة، أدرار، تمنراست، تندوف، جانت، غرداية، أولاد جلال، بني عباس، المنيعة، تيميمون، إليزي، ورڤلة، بشار، إن صالح وإن ڤزام.

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