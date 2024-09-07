المدير السابق لـ"الشاباك" يفضح نتنياهو

قال ناداف أرغمان، المدير السابق لجهاز الأمن العام الصهيوني "الشاباك"، اليوم، "إن إسرائيل ليست مؤهلة لحروب طويلة".

وأضاف أرغمان - في تصريحات نقلتها القناة الـ12 الإسرائيلية – إنه "كان ينبغي أن تنتهي هذه الحرب منذ وقت طويل"، مشددا على أن "أرواح المختطفين أهم من أي شيء، ويجب إعادتهم رغم الثمن المؤلم الذي سندفعه في الصفقة".

ووجه أرغمان انتقاده إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، قائلا إن "ما يدفعه الآن هو استمرار حكمه والحفاظ على ائتلافه، وليس أمن إسرائيل". وأضاف أن إصرار نتنياهو على البقاء في محور فيلادلفيا يهدف إلى "الحفاظ على حكومته فقط"، موضحا أنه "لا توجد صلة بين الأسلحة الموجودة في قطاع غزة ومحور فيلادلفيا، وأن نتنياهو هو من اخترع هذا".

وأكد أن الجزء الأكبر من الأسلحة الموجودة في غزة هو من إنتاج حركة المقاومة الإسلامية "حماس" ذاتيا، وأنها صنعت أسلحتها باستخدام مواد ذات استخدام مزدوج تدخل عبر معبر كرم أبو سالم كأسمدة للزراعة.