تحذير من تساقط أمطار غزيرة على هذه الولايات

أصدرت مصالح الأرصاد الجوية، نشرية خاصة باللون الأحمر حول تساقط أمطار بكميات معتبرة قد تصل 70 ملم في بعض الولايات.

وحسب نفس المصدر فان الولايات المعنية بالتحذير باللون الأحمر هي تندوف، بشار، بن عباس، أين يتوقع تساقط أمطار غزيرة تصل 70 ملم محليا.

أما التتحذير باللون البرتقالي فيخص ولايات، سيدي بلعباس، الأغواط، المسيلة، تيارت، باتنة، عنابة، الجلفة ، تلمسان، سكيكدة، البيض، المغير، بسكرة، الطارف، سعيدة، النعامة، أولاد جلال.

وتمتد صلاحية هذه النشرية، من مساء اليوم على الساعة الثالثة زوالا وإلى غاية يوم غد الأحد على الساعة الثالثة زوالا أيضا.