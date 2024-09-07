محرز وعوار يضيعان مباراة ليبيريا

رخص الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، لقائد المنتخب، رياض محرز وزميله حسام عوار بمغادرة تربص المنتخب الوطني، وبالتالي الغياب عن مباراة ليبيريا بداعي الإصابة.

وذكر الحساب الرسمي للمنتخب الوطني بأن " اللاعبان حسام عوار ورياض محرز لن يتكمنا من المشاركة في المباراة المقبلة للمنتخب الوطني ضد ليبيريا، المقررة يوم الثلاثاء المقبل في مونروفيا، وذلك لأسباب طبية.

ولذلك، قرر المدرب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، عصر اليوم السبت، إعفاءهما من التربص"

وكشف مصدر عليم بأن الثنائي كان قد اشتكى مباشرة بعد مباراة غينيا الاستوائية من ألام على مستوى الركبة بالنسبة لمحرز والعضلة المقربة بالنسبة لعوار وأضاف ذات المصدر بأن الثنائي طلب على الفور الاعفاء من السفر إلى ليبيريا في سناريو أعاد للأذهان ما حدث مع ياسين براهيمي في سفرية "الخضر" إلى أوغندا.

وتنقل محرز وعوار صبيحة أمس إلى احدى العيادات الخاصة بالعاصمة لاجراء كشف الرنين المغناطيسي لتأكيد اصابتهما ولو أن مصادر أكدت بأن بيتكوفيتش لم يكن مقتنعا بصحة اصابتهما.

وبتسريح محرز يرتفع عدد اللاعبين الذين خسرهم المنتخب في هذا التربص بسبب الإصابة إلى 5، بعد كل من بوداوي وآيت نوري وعمورة.