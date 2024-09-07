بيان هام للسلطة الوطنية للانتخابات

أصدرت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بيانا بخصوص تصويت الناخبات والناخبين الذين بحوزتهم بطاقة الناخب وعدم توفر اسمهم في قوائم التوقيع.

وجاء في بيان لذات الهيئة، أنه في "إطار سـير عملية الاقتراع بمناسبة الانتخابات الرئاسية المـسبقة ليوم 7 سبتمبر 2024 وتبعا للإخطارات الواردة إلى رئيس السلطة المستقلة، التي مفادها تقدم عدد كبير من الناخبين لأداء واجبهم الانتخابي مرفقين ببطاقات الناخب وعدم توفر اسمائهم في قوائم التوقيع".

وأضاف البيان، أن السلطة أعلمت الناخبات والناخبين، أنه "في حالة ثبوت عدم تقييد اسمائهم في قوائم التوقيعات بإمكانهم الإدلاء بأصواتهم على مستوى المكاتب المشار إليها في بطاقات الناخب التي هي بحوزتهم، حيث تم اسداء التعليمات اللازمة للسيدات والسادة المنسقين الولائيين للسلطة المستقلة للتكفل بهم فورا."