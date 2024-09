Mahrez et Aouar absents face au Libéria

Le sélectionneur national, Vladimir Petković, a autorisé le capitaine de l'équipe nationale, Riyad Mahrez, et son coéquipier Houssem Aouar à quitter le stage de l'équipe nationale, les exemptant ainsi du match contre le Liberia en raison de blessures.

Selon le compte officiel de la sélection nationale, « les joueurs Houssem Aouar et Riyad Mahrez ne pourront pas participer au prochain match des « verts» contre le Liberia, prévu mardi prochain à Monrovia, pour des raisons médicales».

Les deux joueurs ont ressenti des douleurs après le match contre la Guinée équatoriale : Mahrez au niveau du genou et Aouar à la cuisse. Ils ont, immédiatement, demandé à être dispensés du voyage au Liberia, ce qui rappelle ce qui s’est passé avec Yacine Brahimi lors d'un déplacement des « verts » en Ouganda.

Avec leur départ, le nombre de joueurs blessés quittant le stage monte à cinq, après les blessures de Boudaoui, Aït Nouri et Amoura.