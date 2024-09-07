الجزائر تزود تونس بالكهرباء

أعلنت شركة سونلغاز، اليوم السبت، عن تزويد تونس بـ 1000 ميغاواط من الطاقة الكهربائية.

وأوضح بيان لذات الشركة، أنه "تنفيذا لتوجيهات السلطات العليا للبلاد، فيما يتعلّق بدعم أواصر التعاون مع الشقيقة تونس، والتزاما منها بمواصلة تزويدها بالطاقة الكهربائية، وعلى إثر العطب الذي جد بإحدى المحطات الكهربائية التابعة للشركة التونسية الكهرباء والغاز، ذات قدرة 400 ميغاواط صبيحة اليوم السبت 07 سبتمبر 2024 تمكنت سونلغاز وفي وقت قياسي اليوم من إمداد الشبكة التونسية بـ 1000 ميغاواط من الطاقة الكهربائية".

ووفق بيان الشركة، فإن هذا الرقم يعتبر قياسيا فيما يتعلق بصادرات سونلغاز من الكهرباء إلى تونس، مما سمح بتدارك الوضع وضمان استمرارية تزويد تونس بالكهرباء وضمان توازن منظومة النقل.

وفي هذا الصدد، عبرت الشركة التونسية للكهرباء والغاز عن شكرها لسونلغاز على تعاونها الدائم خاصة في مثل هذا الظرف الاستثنائي، يضيف المصدر.