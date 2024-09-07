بعد انحراف إحدى شاحناتها..نفطال توضح

قدمت مؤسسة نفطال، توضيحا بخصوص مقطع الفيديو المتداول عبر شبكة التواصل الاجتماعي، الخاص بحادث انزلاق شاحنة صهريج تابعة لها وقع منذ 10 أيام على مستوى الطريق السيار شرق - غرب بوادي جر، في البليدة.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها، اليوم السبت، أنه "وبعد التحقيق الداخلي الذي قامت به المديرية العامة لنفطال بخصوص هذا الحادث، والتقرير المفصل الذي قدمه السائق فور وقوع الحادثة، فإنّ شركة نفطال تحرص على تقديم التوضيحات التالية։ أن "سرعة الشاحنة عند وقوع الحادث لم تتجاوز 50كلم/سا بينما شاحنات نفطال مقيدة بسرعة قصوى لا تتجوز 80 كلم/سا، كما أن الصهريج كان غير محمّل بمادة الوقود".

وأضاف المصدر أنه "رغم أن الطريق زلق جراء الظروف الجوية وسقوط أمطار معتبرة استطاع السائق التحكّم في الشاحنة ببرودة متفاديا الاصطدام بالسيارتين الجانبيتين".

كما أنّ كل سائقيها – تؤكد نفطال- متحصلون على شهادة السائق المحترف مدعمة بحملات تحسيسية خاصة بالسلامة المرورية.

وذكرت الشركة، أنّ أسطول شاحنات نفطال مزوّدة بجهاز الـ "جي بي س" الذي يشمل مراقبة السرعة.