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بيان جديد لسلطة الانتخابات

7 سبتمبر 2024 ()

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أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، أنه تم الترخيص بتأخير توقيت غلق مكاتب التصويت، بمناسبة الانتخابات الرئاسية المسبقة ليوم 7 سبتمبر 2024.

ووفق بيان للسلطة، فإنه "طبقا لأحكام المادة 132 الفقرة الأخيرة من الأمر رقم 21-101 المؤرخ في 10 مارس سنة 2021 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتم، تنهي السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات إلى عناية الناخبات والناخبين أنه تم الترخيص لجميع منسقي المندوبيات الولائية للسلطة المستقلة وبعد الاطلاع على طلباتهم، بتأخير توقيـت غـلـق مكاتـب التصـويـت بكل الولايات عبر التراب الوطني إلى غاية الثامنة (20:00 سا) مساء".

 

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