حادث مأساوي في البليدة

توفي، مساء اليوم، طفل وجار له في حادث تكهرب تعرضا له بحي شعبي بطريق سيدي الكبير في البليدة، فيما أصيب والد الطفل بحروق خطيرة بالإضافة إلى إصابة ضحية رابعة بجروح متفاوتة الخطورة، حيث تم نقل الضحايا على جناح السرعة من قبل عناصر الإنقاذ إلى المستشفى الجامعي فرانتز فانون.

وأوضح رئيس بلدية البليدة رشدي عوف لـ "الخبر"، أن الفاجعة تعرضت لها عائلتان خلال إنجاز أعمال بناء ويبدو أن سوء تقدير من الضحايا جعلهم يتعرضون إلى تكهرب من شبكة عالية الضغط تمر بمحاذاة بنايتهم، مما كلف اثنان منهم حياتهما، وتعرض اثنين آخرين إلى إصابات تفاوتت في درجة الخطورة، مقدما تعازيه إلى عائلات الضحايا.

وهذا وفتح عناصر الأمن تحقيقا لكشف وتحديد ملابسات الحادث المأساوي.