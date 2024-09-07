شباب بلوزداد يستغني عن لاعب جديد

أعلنت إدارة شباب بلوزداد، اليوم السبت، فسخ عقد اللاعب مختار بلخيثر بالتراضي بعد 4 سنوات قضاها مع النادي توج خلالها بثلاثة ألقاب للبطولة ولقب لكأس الجمهورية.

وجاء في الصفحة الرسمية للنادي العاصمي: "توصلت إدارة فريقنا مع اللاعب مختار بلخيثر إلى اتفاق يقضي بفسخ العقد الذي يربط الطرفين بالتراضي، وبذلك تشكر إدارة الفريق اللاعب على كل ما قدّمه للشباب، حظ موفّق مختار".

وينضم بلخيثر إلى قائمة طويلة من اللاعبين المغادرين لصفوف "أبناء العقيبة" خلال الميركاتو الصيفي الحالي، والتي تضمنت كل من قندوز، مبولحي، باكير، بوقرة، بوشار، ميرازيق، بوراس، درفلو، بودرامة، وامبا، جالو وسماكي.