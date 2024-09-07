تقلبات جوية: تدخلات في عدة ولايات

سجلت مصالح الحماية المدنية عدة تدخلات إثر التقلبات الجوية التي شهدتها بعض الولايات، مساء اليوم السبت.

وجاء في بيان ذات الهيئة: "في ولاية بشار، تم إنقاذ عائلة داخل سيارة محصورة بواد الأحمر وهم بصحة جيدة، إنقاذ عائلة متكونة من 06 أشخاص كانوا داخل واد بلقرون وهم بصحة جيدة، إخراج عائلة من منزلها كإجراء احترازي بسبب خطر انهيار المنزل بالمكان المسمى بلانات، دون تسجيل خسائر بشرية، عملية إنقاذ 03 أشخاص عالقين داخل واد الساورة، إخراج شاحنة عالقة بواد صفاية دون تسجيل خسائر بشرية بلدية العبادلة، إخراج حافلة عالقة بواد مرتومة دون تسجيل خسائر بشرية بلدية تاغيت، إنقاذ عائلة متكونة من 04 أشخاص داخل سيارة بواد واكدة بلدية بشار وامتصاص مياه الأمطار على مستوى حي أغوم وموقف السيارات أمطار الشيخ أمود بالمختار".

وحسب المصدر ذاته فإن مصالح الحماية المدنية بولاية تمنراست تبحث عن شخص جرفه الوادي، أما بالنسبة بولاية الشلف أدى سقوط شجرة بسبب الرياح والأمطار إلى غلق الطريق الوطني رقم 04 ببلدية ام الدروع.

في ولاية بني عباس تسبب ارتفاع منسوب المياه واد الرقم في قطع الطريق الوطني رقم 50 بين مركز بولعظام ومنطقة الطاوس ببلدية تبلبالة، كما تم امتصاص مياه أمطار من ساحة مركز الانتخاب بالمكان المسمى بناوي بوعمامة بلدية الوطاء وامتصاص مياه الأمطار داخل عيادة متعددة الخدمات بلدية كرزاز.