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هذه هي نسبة المشاركة المؤقتة

8 سبتمبر 2024 ()
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كشف محمد شرفي، رئيس السلطة المستقلة للانتخابات، أن معدل نسبة المشاركة حتى الساعة الثامنة داخل الوطن بلغت 48,03 بالمائة وفي الخارج 19,57 بالمائة.

وقال المتحدث في تصريح للتلفزيون للعمومي، أن هذه النسبة ليست نهائية بسبب "عدم ورود كافة المعطيات من التمثيليات في الخارج وقد يطول الأمر إلى غاية الفجر".

وأضاف أن تأخر الإعلان عن هذه النسبة الذي كان مبرمجا على الساعة التاسعة والنصف، بسبب بعض العراقيل على مستوى بعض الولايات التي شهدت اضطرابات جوية.

وسيتم الإعلان عن نسبة المشاركة النهائية بعد حساب العدد الإجمالي للمصوتين.

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