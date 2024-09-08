أمطار رعدية غزيرة على هذه الولايات

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الأحد، من تساقط أمطار رعدية غزيرة مرفوقة ببرد على العديد من ولايات الوطن.

وأفادت ذات المصالح في نشرية خاصة باللون الأحمر أن الولايات المعنية بتساقط الأمطار هي كل من ولايات تندوف، بشار، بني عباس، البيض، النعامة، المغير، أولاد جلال، باتنة وبسكرة، حيث ستتراوح كمية الأمطار المتساقطة ما بين 30 إلى،50 ملم وتصل إلى 70 ملم محليا، وتمتد صلاحية النشرية من التاسعة صباحا إلى غاية الثامنة ليلا.

وفي تنبيه ثان، حذّرت من تساقط أمطار رعدية على ولايات الجزائر العاصمة، سيدي بلعباس، سوق أهراس، تيبازة، واد سوف، تيسمسيلت، بومرداس، البليدة، المدية، تيزي وزو، الأغواط، عين الدفلى، الشلف، سعيدة، الجلفة، تلمسان، غليزان، معسكر، تيارت.

بالإضافة إلى ميلة، أم البواقي، البويرة، قسنطينة، خنشلة، سطيف، تبسة، برج بوعريريج، المسيلة، بجاية، غرداية، تقرت، الوادي، برج باجي مختار، تمنراست و إن قزام.

وتمتد صلاحية التنبيه طيلة نهار اليوم.