انتشال جثة جرفتها سيول واد بتامنغست

تمكنت مصالح الحماية المدنية، صباح اليوم الأحد، من انتشال جثة شخص مفقود جرفه الوادي بولاية تامنغست.

وأفاد بيان لذات المصالح، عبر صفحته الرسمية على "الفايسبوك"، بأنه تبعا لعملية البحث عن شخص مفقود جرفه الوادي بولاية تامنغست، تم العثور على جثته على الساعة 06 و53د، يبلغ من العمر 62 سنة، وتم نقله إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

يذكر أن مصالح الحماية المدنية تدخلت، أمس، على الساعة 19 و41 دقيقة، من أجل عملية البحث عن شخص مفقود جرفته السيول، كان يحاول عبور الوادي بسيارته بمنطقة إيفڤ واد توفدات ببلدية ودائرة تامنغست.