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مجتمع

عدة طرق مغلقة بسبب التقلبات الجوية

8 سبتمبر 2024 ()

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تسببت التقلبات الجوية الأخيرة في ارتفاع معتبر في منسوب المياه، ما أدى إلى غلق العديد من الطرقات الولائية والوطنية.

أفاد مركز الإعلام وتنسيق المرور للدرك الوطني، عبر صفحته الرسمية "طريقي" على "الفايسبوك"، بأن "ولاية بشار شهدت ارتفاعا في منسوب المياه بالطريق الوطني رقم 06، في شطره الرابط بين بلديتي بني ونيف وبشار، ما تسبب في غلقه أمام حركة المرور".

كما أغلق، يضيف البيان، الطريق الوطني رقم 50 في شطره الرابط بين ولايتي تندوف وبشار، بسبب ارتفاع في منسوب المياه.

وعرفت ولاية النعامة هي الأخرى غلق عدة طرق، كالطريق الوطني رقم 06 في شطره الرابط بين بلديتي جنين بورزق والصفيصيفة، والطريق الوطني رقم 06 في شطره الرابط بين ولايتي النعامة وبشار، بالضبط عند مدخل مدينة مغرار، والطريق الوطني رقم 47 في شطره الرابط بين ولايتي النعامة والبيض، بالضبط بواد حجاج في بلدية تيوت، والطريق الولائي رقم 05 في شطره الرابط بين بلديتي عين الصفراء والصفيصيفة، بسبب ارتفاع منسوب المياه. وأضاف المصدر ذاته أن "ولاية البيض سجلت غلق الطريق الوطني رقم 47 في شطره الرابط بين ولايتي البيض والنعامة، بالضبط على مستوى بلدية الشلالة".

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