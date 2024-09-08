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رياضة

لاعب سادس يغيب عن سفرية ليبيريا

8 سبتمبر 2024 ()

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ارتفع عدد لاعبي المنتخب الوطني، الذين أجبرتهم "الإصابة" على مغادرة معسكر المنتخب الوطني لشهر سبتمبر الجاري، إلى ستة لاعبين.

فبعد كل من بوداوي وعمورة وآيت نوري، ثم القائد محرز وعوار، اضطر الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، لتسريح لاعب الوسط، إسماعيل بن ناصر، بعد تعرضه لإصابة على مستوى الركبة، خلال الحصة التدريبية التي جرت صبيحة اليوم، الأحد، بالمركز التقني لسيدي موسى.

 وتتوجه بعثة "الخضر"، مساء اليوم، إلى العاصمة الليبيرية منروفيا لمواجهة المنتخب المحلي، زوال يوم 10 سبتمبر الجاري، في إطار الجولة الثانية من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025.

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