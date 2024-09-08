جديد مشروع "بلدنا" القطري لإنتاج الحليب

تطرق وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يوسف شرفة، اليوم الأحد، رفقة مستشار مجلس إدارة الشركة القطرية "بلدنا"، علي العلي، إلى التحضير لإطلاق أشغال المشروع المتكامل لإنتاج الحليب المجفف بأدرار.

جاء ذلك لدى استقبال الوزير شرفة ممثل شركة "بلدنا"، في إطار تحضير الرزنامة الخاصة بوصول التجهيزات والعتاد الخاص بالمشروع المتكامل لإنتاج الحليب المجفف بالشراكة مع "بلدنا" القطرية والصندوق الوطني للاستثمار، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

تجدر الإشارة إلى أن أشغال تجسيد أولى مراحل إنجاز هذا المشروع الضخم، الذي خصصت له مساحة 117 ألف هكتار، بقيمة استثمار تقدر بـ3,5 مليار دولار، قد انطلقت بحر الأسبوع الماضي ببلدية تموقط، دائرة أولف بولاية أدرار