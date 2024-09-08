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مجتمع

الشلف: قاصر يسرق 200 مليون سنتيم

8 سبتمبر 2024 ()

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فكت شرطة عين أمران، بأمن ولاية الشلف، لغز قضية سرقة من داخل مسكن، مع استرجاع المسروقات، كان بطلها قاصر أحد أقارب الضحية، حسب بيان ذات المصلحة.

فبعد بلاغ بخصوص عملية سطو من داخل مسكن، بمدينة عين أمران راحت ضحيتها سيدة، باشرت الشرطة تحقيقاتها،التي أسفرت عن توقيف شخصين، أحدهما قاصر استغل من قبل المشتبه به، لتنفيذ عملية السطو، وسرقة مبلغ مالي، من العملتين الوطنية والأجنبية، قدر بأزيد من 200 مليون سنتيم، إلى جانب قطع من المجوهرات.

وقد تمكنت الشرطة من استرجاع المسروقات من أماكن مختلفة، بعد إخفائها من قبل المشتبه به بمساعدة شخصين آخرين، من بينهما امرأة جرى توقيفها.

وبعد استكمال التحقيق، حرر ملف جزائي ضد المشتبه بهم، الذين أحيلوا على الجهات القضائية بمحكمة بوقادير.

 

 

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