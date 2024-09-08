إرسال فرق إغاثة إلى بشار

أعلنت مصالح الحماية المدنية حالة التأهب، إثر النشرية الجوية الخاصة بتساقط أمطار رعدية، تخص ولايات الهضاب العليا والجنوبية، الصادرة عن الديوان الوطني للأرصاد الجوية ، حسب ما جاء في بيان الحماية المدنية، اليوم.

وحسب نفس المصدر، فقد تقرر وضع في حالة تأهب "فرق الدعم والتدخل الأولي بمكوناتها الخاصة بالتدخل في الفيضانات، مع إرسال فرقة من 12 عونا مختصا في التدخل والإسعاف في المحيط المائي إلى ولاية بشار، وإرسال فرق الدعم والتدخل الأولي لولايات معسكر، غليزان ووهران باتجاه ولاية بشار".

كما تم تقديم تعليمات، حسب البيان، لفرقة مكونة من 21 مسعفا في البيئة المائية، على مستوى ولاية سيدي بلعباس، لتكون في حالة تأهب. ب. وسيم