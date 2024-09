Des brigades de premières interventions dépêchées à Béchar

La Protection Civile a annoncé un état d'alerte suite au bulletin météorologique spécial concernant des pluies orageuses affectant les wilayas des hauts plateaux et du sud, selon un communiqué publié ce dimanche.

Le même communiqué indique que des brigades de premières interventions, spécialisées dans les interventions en cas d'inondation ont été mises en alerte, avec l'envoi d'une équipe de 12 agents à la wilaya de Béchar, et l'envoi de brigades de soutien et de premières intervention des wilayas de Mascara, de Relizane et d'Oran vers Béchar.

De plus, des instructions ont été données à une brigade de 21 secouristes en milieu aquatique dans la wilaya de Sidi Bel Abbès pour se tenir prête.