النتائج الكاملة للرئاسيات

أعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، اليوم الأحد، عن النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية المسبقة ليوم 7 سبتمبر 2024.

- نتائج الفرز عبر جميع مكاتب التصويت داخل وخارج الوطن:

وتحصل المترشح الحر عبد المجيد تبون على 5329253 صوت بنسبة 94.65 بالمائة.

فيما جاء المترشح عن حركة "حمس" حساني شريف المركز الثاني بحصيلة 178797 صوت بنسبة 3.17 بالمائة.

كما حصل المترشح عن حزب "الأفافاس" يوسف أوشيش على 122146 صوت بنسبة 2.16 بالمائة.

وأضاف شرفي أن الانتخابات الرئاسية المسبقة تمت في ظروف عادية وسط إجراءات تنظيمية محكمة مشيرا إلى أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وقفت على مسافة متساوية مع كل المترشحين وقد تم التعامل بكثير من العناية على إيلاء الأولوية المطلوبة للوصول إلى عملية انتخابية شفافة تحترم اختيار الناخبين وتحمي أصواتهم من كل تزوير.

وقال شرفي إننا نشهد اليوم بنجاح هذه الانتخابات مرحلة البناء المؤسساتي وأن الشعب الجزائري بكل مكوناته قد بلغ من خلال مشاركته في الانتخابات الرئاسية درجة عالية من النضج الانتخابي سيما وأن هذا الاستحقاق الهام جرى في سياق إقليمي ودولي مضطرب.