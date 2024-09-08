قوجيل يهنّئ الرئيس تبون

هنّأ رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل، اليوم الأحد، الرئيس عبد المجيد تبون على إعادة انتخابه رئيسا للجمهورية لعهدة ثانية.

وقال قوجيل في رسالة التهنئة: "يسرني أن أتوجه إلى سيادتكم بخالص التهاني، باسمي الخاص ونيابة عن أعضاء مجلس الأمة، بمناسبة إعادة انتخابكم رئيساً للجمهورية.. مباركاً لكم جدارتكم بثقة الشعب الجزائري الأبيّ التي تعززت أكثر بتقليدكم المستحق لمواصلة توليكم منصب القاضي الأول للبلاد".

وأضاف "قد تملّكني شعورٌ جميل وأنا أرى الشعب الجزائري الكريم، مصدر كل سلطة وصاحب القرار".

وتابع المتحدث "أرفع إلى سامي مقامكم خالص التهاني وصادق التمنيات، أتوجّه بالتهنئة للشعب الجزائري الكريم، داخل الوطن وخارجه، على نجاحه في اجتياز استحقاق وطني هام".

وفي ختام رسالته قال رئيس مجلس الأمة "أجدد لكم خالص العرفان بما قدمتموه وتقدمونه للوطن.. داعياً المولى عزّ وجلّ أن يمدّكم بعونه ويوفقكم على أداء هذه المسؤولية الوطنية السامية".