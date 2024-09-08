رؤساء وأمراء الدول يهنئون الرئيس تبون

هنأ عدد من رؤساء وأمراء الدول العربية والأجنبية، مساء اليوم الأحد، الرئيس عبد المجيد تبون، بمناسبة إعادة انتخابه لعهدة ثانية.

وفي رسالة لأمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، عبر حسابه الرسمي، على منصته "إكس"، قال فيها "أبارك لأخي الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إعادة انتخابه رئيسا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، راجين له التوفيق والسداد في ولايته الرئاسية الجديدة، وللجزائر دوام التقدم والنماء".

وأضاف أمير قطر، أنه يتطلع إلى مواصلة تعاوننا المشترك في جميع المجالات بما يرسخ علاقاتنا الأخوية ومصالحنا المشتركة.

وبالمناسبة، هنأ الرئيس التونسي قيس سعيد باسمه وباسم الشعب التونسي، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لإعادة انتخابه لعهدة رئاسية ثانية، متمنياً له وللشعب الجزائري مزيدا من التقدم والنمو.

كما تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مكالمة هاتفية من الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، هنأه فيها بمناسبة فوزه بولاية رئاسية جديدة، متمنياً له مزيدا من النجاحات وللشعب الجزائري كل التقدم بما يخدم العلاقات الثنائية التي ستُكلل بلقاء، يجمع قائدي البلدين قريباً.

وبدوره شكر الرئيس نظيريه التونسي والتركي على نبل مشاعره، معبراً عن تطلعه للرقي أكثر بالعلاقات القوية التي تجمع شعوب هذه الدول

من جهة أخرى، تلقى الرئيس تبون مكالمة هاتفية من رئيس دولة فلسطين المحتلة، محمود عباس عبّر له فيها عن تهانيه الحارة باسمه وباسم الشعب الفلسطيني، لفوزه بعهدة رئاسية جديدة، متمنياً له كل التوفيق في خدمة الشعب الجزائري وقضايا الأمة.

هذا وشكر الرئيس، عباس على صدق مشاعره الأخوية، مجددا له ثبات الجزائر، على نصرة فلسطين في كل الظروف.