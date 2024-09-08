وفد وزاري يحل ببشار

حل وفد وزاري يضم وزير الداخلية إبراهيم مراد، وزيرة التضامن والأسرة كوثر كريكو، وزير الأشغال العمومية لخضر رخروخ والمدير العام للحماية المدنية، بولاية بشار، للوقوف على مخلفات تساقط الأمطار.

وأوضح بيان الحماية المدنية، أنه "على إثر التقلبات الجوية التي تشهدها عدة ولايات، تنقل السيد إبراهيم مراد، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، مرفوقا بكل من وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، والمدير العام للحماية المدنية العقيد بوعلام بوغلاف، إلى ولاية بشار، قصد الوقوف على مخلفات تساقط الأمطار وكذا التدابير المتخذة للحفاظ على سلامة المواطنين وممتلكاتهم".