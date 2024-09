Une délégation ministérielle se rend à Béchar

Une délégation ministérielle, composée du ministre de l'Intérieur, Ibrahim Merad, de la ministre de la Solidarité et de la Famille, Kaoutar Krikou, du ministre des Travaux publics, Lakhdar Rekhroukh, ainsi que du directeur général de la Protection civile, s'est rendue dans la wilaya de Béchar pour évaluer les dégâts causés par les récentes précipitations.

« suite aux intempéries qui touchent plusieurs wilayas, Ibrahim Merad, accompagné de la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, du ministre des Travaux publics et des Infrastructures, ainsi que du directeur général de la Protection civile, le colonel Boualem Boughlef, s'est rendu à Béchar pour examiner les pertes causées par les pluies et les mesures à prendre pour assurer la sécurité des citoyens et de leurs biens », lit-on dans un communiqué de la Protection Civile.